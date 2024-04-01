قصف قنصلية إيران بدمشق.. هل تجر إسرائيل إيران لحرب مفتوحة؟

مختلفاً عن كل الاعتداءات السابقة جاء الهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

سبق لتل أبيب أن قصفت سوريا، واستهدفت شخصيات عسكرية إيرانية على الأراضي السورية، وهو ما كررته الآن. لكن الجديد بالغ الخطورة، هو قصف بقعة جغرافية تُعتبر وفق المواثيق والأعراف الدولية أرضاً إيرانية. هذا التطور الخارِجُ عن السياق، دفع بكثيرين لتوقع ردٍّ إيراني من خارج السياق أيضاً. فما المنتظر في الأيام المقبلة على ضوئه؟ هل تردُّ طهران بشكل مباشر على إسرائيل؟ وهي التي حاذرت منذ "طوفان الأقصى" الذهابَ إلى الحرب المباشرة وفق التوقيت الإسرائيلي، فهل ستختلف مقاربة إيران وحلفائها في المنطقة الآن؟ وليس خافياً على أحد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي هو أكثر من يحتاج إلى هذه المواجهة، لتقاتل الولايات المتحدة إيران، فيحقق حلماً راوده منذ سنوات.. فما هي حساباتُ واشنطن؟ أسئلة ستجيب عنها الأيام الآتية، لكن المؤكدَ الآن هو أن الاعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشقَ لن يكون أمراً عابراً.

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