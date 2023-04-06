قصف صاروخي من لبنان على شمال إسرائيل.. ماذا بعد؟

صفارات الإنذار دوّت وهلعٌ أصاب الإسرائيليين بعد أن سقطت عشرات الصواريخ شمال إسرائيل مصدرها الأراضي اللبنانية في تصعيد جديد في المنطقة..

السلطات اللبنانية فتحت تحقيقا بالتعاون مع اليونيفيل لتحديد الجهة المسؤولية بعد أن نفت مصادر مقربة من حزب الله ضلوعَه في إطلاقها لينتشر الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية فيما الحكومة الإسرائيلية وكما المعتاد أطلقت التهديد والوعيد وردت على مصادر الإطلاق بقصف مدفعي فقط حتى الآن..



ما دلالات هذا التصعيد ومن يقف وراءه وما هي رسائله في سياق المشهد الإقليمي؟ من المستفيد من إشعال الجبهة بالنظر إلى ورطة حكومة نتنياهو الداخلية وبحثِها عن توتير الأوضاع بحسب مراقبين؟ وما هي سيناريوهات الرد والرد المضاد وهل نتجه نحو حرب شاملة أم للتهدئة؟

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