قصف سعودي لاتصالات الحوثي..ما مصير المسيّرات؟

في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عمله على خطة جديدة لإنهاء الحرب في اليمن،

وأشار غروندنبروغ إلى أن الخطة تعتمد على مسارات متعددة يمكن من خلالها معالجة مصالح الأطراف المتحاربة في سياق أجندة يمنية أوسع.

من جانبها أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية أنها سلمت روسيا رؤيتها لمعالجة الملف الإنساني في البلاد بهدف تخفيف معاناة الشعب.

من جهته أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه أمس حرص المملكة على الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث، كما اتهم المجلس الحوثيين بالاستمرار في نهجهم العدائي ورفض دعوات السلام.

فهل تجد الخطة الجديدة للمبعوث الأممي طريقها لحل الأزمة اليمنية؟ وهل هناك تحول في أطراف الصراع يمهد لبعث العملية السياسية؟