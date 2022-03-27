قصف روسي لغرب أوكرانيا.. ما مصير دعم الناتو

في ظل استمرار العملية الروسية العسكرية بأوكرانيا، تواصل القوات الروسية توجيه ضربات عالية الدقة مستهدفة منشآت عسكرية ومواقع أوكرانية حساسة في العمق.



وزارة الدفاع الروسية أكدت أن قواتها دمرت قاعدة وقود كبيرة ومصنعًا لتصليح وتحديث المعدات العسكرية بالقرب من مدينة لفوف غربي أوكرانيا، باستخدام صواريخ وأسلحة مجنحة فائقة الدقة، مضيفة أن القاعدة كانت توفر الوقود للقوات الأوكرانية في المناطق الغربية من البلاد، أما المصنع فكان يقوم بتصليح وتحديث أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز تور و إس مئة وخمسة وعشرون.

يأتي هذا فيما أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده بحاجة إلى واحد في المئة على الأقل من الطائرات والدبابات التي يغطيها الغبار في دول الناتو متهما الشركاء بالتردد في تزويد كييف بالأسلحة.

فكيف تؤثر الضربات الروسية على إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا؟ ثم ما قدرة الغرب على تغيير مسار الواقع العسكري الذي ترسمه موسكو على الأرض؟

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