قصف حوثي مكثف على السعودية.. ما الهدف؟

بعد تسجيل سبع هجمات على الجنوب السعودي في سبتمبر المنصرم، التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

كانت تستهدف مطار الملك عبد الله في جازان، بعد هجوم آخر أسفر عن وقوع عشر إصابات.

السفارة الأمريكية في السعودية دانت الهجوم، ودعت الحوثيين الى وقف ما أسمته بالعنف المقيت، فيما طالبت الحكومة اليمنية بموقف دولي واضح ورادع.



ما دلالات هذا التصعيد؟ وكيف يفهم على وقع المحادثات السعودية الإيرانية المعلنة؟

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