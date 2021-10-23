قصف حوثي متواصل للسعودية.. تحد لمجلس الأمن؟

في تطور جديد على صعيد الحرب اليمنية، دان مجلس الأمن الدولي هجمات انصار الله على السعودية ودعا الى وقف فوري لتصعيد الجماعة العسكري في مأرب شمال شرقي اليمن.

في مقابل الإدانة الدولية، التطورات الميدانية مستمرة ايضا مع إعلان التحالف العربي مقتل 29 عنصرا من الحوثيين بالقرب من مأرب.

نسأل أكثر اليوم عن اليمن، هل يمكن ان تتوقف المواجهات هناك ؟ ماذا عن العملية السياسية؟ وكيف يمكن ان تنتهي الحرب الدائرة هناك؟

Your browser does not support audio tag.