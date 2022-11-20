قصف تركي لسوريا.. ما مصير التطبيع مع دمشق؟

اشتعلت الحدود التركية مع سوريا والعراق مجدداً، على وقع عشرات الغارات..

تسعة وثمانون هدفاً في شمال سوريا والعراق لـ "إرهابيين" كما تقول وزارة الدفاع التركية، قصفتها طائراتها الحربية رداً على هجوم شارع الاستقلال في إسطنبول الأحد الماضي. لكن الأنباء الواردة من سوريا تفيد بأن هذه الهجمات راح ضحيتها جنودٌ سوريون ومدنيون أيضاً، وقد توعدت قوات سوريا الديمقراطية بالرد على الغارات. فكيف سيكون هذا الرد؟ وهذه الغارات هل تحقق هدفها بمنع المزيد من الهجمات على تركيا، وفق ما تنشده انقرة؟ أم أن تحقيق هذا الهدف دونه عملية عسكرية تركية واسعة في شمال سوريا والعراق؟

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