قصف تركي في سوريا.. هل تتسع دائرة المواجهة؟

يعاند التهديد التركي بعملية عسكرية برية في سوريا الدعوات الواسعة إلى التهدئة وعدم تنفيذ التهديد.

الرئيس التركي يتوعد بدخول الدبابات والجنود الأتراك لتدميرِ مقرات من وصفهم بالإرهابيين. فيما تسعى موسكو لتكرار ثني أنقرة عن هذا التوجه، كما كانت قد فعلت الصيف الماضي. هنا يبرز موقف روسي لافت يلتقي مع وجهة النظر التركية.. حيث يقول مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا إن الدور الأميركي في شمال شرق سوريا عامل عدم استقرار.. وسبق للرئيس التركي أن اتهم واشنطن بدعم الفصائل الكردية في شمال شرق سوريا منذ عهد باراك أوباما. وفيما استمرت الضربات الجوية التركية على مواقع في سوريا، برز استهداف قاعدة مشتركة لقوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي في الحسكة.. فهل من رسائل في هذه الخطوة؟ وهل حسمت انقرة قرار الدخول براً في الأراضي السورية؟

Your browser does not support audio tag.