قصف إسرائيل للمباني.. فشل بالتصدي للصواريخ؟

في مخالفة لكل أعراف الحرب تدمر إسرائيل بشكل ممنهج الأبراج المدنية والبنية التحتية لغزة وقطاعها بما أثار دهشة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية مع غياب لأي تبرير منطقي حتى اللحظة.

الأبراجُ التي تضم شققا سكنيةً ومكاتبَ إعلاميةً تُمحى عن بكرة أبيها بعد طلقات تحذيرية من آلة الحرب الإسرائيلية في يوميات يسجلها الفلسطينيون في ذكريات الحرب..

- ما هي الغاياتُ الإسرائيلية من تدمير الحجر والشجر كما يقولون في القطاع؟

- هل هو العجز عن مواجهة الصواريخ التي تُطلق بالمئات نحو مدن إسرائيل؟

- ألا يعتبر ما تقوم به إسرائيل جريمةَ حرب أم أن التبرير واضح باستهداف الفصائل للمدن على نحو مشابه إذا ما استثنينا القبة الحديدية وقدرةَ الصواريخ التدميرية..

نتابع المزيد في حلقة اليوم من برنامج اسأل أكثر.

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