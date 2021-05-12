قصف إسرائيل.. صواريخ غزة تفرض معادلة جديدة؟

معادلة جدية تفرضها صواريخ الفصائل الفلسطينية التي أطلقت بالعشرات لا بل بالمئات حتى الآن على الداخل الإسرائيلي مستهدفة نقاطا حيوية ما أدى إلى حالة من الإرباك

وإغلاقِ مدارسَ ومطاراتٍ ومرافقَ حيوية.. فيما تَعتبر أوساطٌ في الداخل الإسرائيلي أن المفاجأة كانت من العيار الثقيل.

- هل نجحت الفصائلُ الفلسطينية في القطاع في هز إسرائيل من الداخل أم أنها حرفت الأنظار عن حراك المقدسيين كما يقول البعض؟

- ما هو السقف الزمني للقدرة على استمرار العمليات العسكرية للطرفين الإسرائيلي و الفصائل في غزة؟

- ألا يُعتبر فشلا عسكريا مدويا لإسرائيل ما يجري الآن وكميةُ الصواريخ التي تطلق نحوها؟

نتابع المزيد في حلقة اليوم من اسأل أكثر.

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