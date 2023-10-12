قصف إسرائيلي متواصل على غزة.. وقلق من حرب متعددة الجبهات

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا تأمل بأن يأخذ الجميع على محمل الجد الالتزام بإنشاء دولة فلسطين، بعد انتهاء المرحلة الساخنة من الصراع في الشرق الأوسط.

وشدد على ضرورة التزام طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي باحترام القانون الإنساني وتجنب الاستخدام العشوائي للقوة وقال نأمل أن يتحلى الجميع بالمسؤولية الجدية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إنشاء دولة فلسطينية على أساس المبادئ التي وافقت عليها الأمم المتحدة..

واتهم لافروف الولايات المتحدة والدول الغربية ، بالتعامل بانتقائية مع ميثاق الأمم المتحدة ، إذ تأخذ منه فقط ما يخدم احتياجاتها الجيوسياسية الأنانية.. بينما عزا الرئيس الروسي الوضع الحالي في الشرق الاوسط الى فشل سياسةِ الولايات المتحدة المتفردة بالملف،، وتجاهلها للمصالح الحيوية للشعب الفلسطيني.. فما هي آفاق حل القضية الفلسطينية في ظل التنكر التام لاتفاقيات السلام و الشرعية الدولية ؟

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