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غارة جوية إسرائيلية على أطراف مزرعة ‎المجيدية جنوب لبنان
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قصف أمريكي لمواقع إيرانية بسوريا.. حرب إسرائيل بغزة تتوسع؟

أخبار العالم

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قصف هو الأعنف على غزة منذ عشرين يوما إضافة إلى توسيع العمليات البرية حسبما أكده الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع قطع شبكة الانترنت والاتصالات بشكل كامل على القطاع

وبينما تجدد إسرائيل اتهاماتها لحماس باتخاذ المدنيين ذروعا بشرية وتدعوهم للنزوح إلى الجنوب يشكك الفلسطينيون في وجود أماكن آمنة في كامل أرجاء القطاع وأمام هذه التطورات داخل القطاع إضافة إلى ما تشهده المنطقة من استهدافات متبادلة بين واشنطن وحلفاء طهران في المنطقة تطرح المزيد من التساؤلات حول إمكانية توسع رقعة الصراع

ما علاقة الاستهدافات المتكررة للقواعد الأمريكية في سوريا والعراق بما يحدث في غزة؟ وهل يمكن أن تتحرك عدة جبهات من حلفاء إيران ضد مصالحها؟

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