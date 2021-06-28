قصف أمريكي للحشد بالعراق.. رسائل إلى إيران؟

سوريا والعراق من جديد تحت مرمى ضربات الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب البنتاغون القصف استهدف منشآت تابعة لفصائل موالية لإيران في البلدين..

وهو رد على هجمات تعرضت لها القوات الأمريكية بطائرات مسيرة في العراق.. دمشق نددت بالضربات، طهران قدمت نصيحة لإدارة بايدن كي تغير مسارها الخاطئ الذي يثير التوتر في المنطقة، فيما توعد الحشد الشعبي بالرد والثأر

ما الرسائل التي تود واشنطن إيصالها من خلال هذه الضربات؟ وكيف سيكون الرد عليها سياسيا وأمنيا؟