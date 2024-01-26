قرار "العدل الدولية" لإسرائيل بمنع الإبادة.. تمهيد لوقف النار في غزة

أكدت محكمة العدل الدولية أن على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مؤكدة أن عليها أن تفعل ذلك فورا..

وأضافت أن على إسرائيل أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر، كما يجب عليها اتخاذ تدابير فورية لتحسين الوضع الإنساني ولمنع التدمير في قطاع غزة..

وشددت المحكمة على أن حكمها يفرض التزاماتٍ قانونية دولية على إسرائيل، وأن عليها ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري..

وقالت إن على إسرائيل التأكد من أن جيشها لا يرتكب انتهاكاتٍ إنسانية في القطاع، وأن تضمن منع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية.. فما أهمية قرار محكمة العدل الدولية؟ ولماذا لم يفصل في إشكالية الإبادة الجماعية؟ ولم يأمر بإنهاء الحرب؟

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