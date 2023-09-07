قذائف يورانيوم أمريكية لكييف.. تصعيد يقرب الصدام مع روسيا

جريمة ستؤدي لتصعيد التوتر.. فالولايات المتحدة لا تبالي لا بحاضر ولا بمستقبل أوكرانيا وجيرانها الأوروبيين.

هكذا كان رد موسكو على قرار واشنطن تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب محملةً إياها أيضا المسؤوليةَ الكاملة عن هذه الخطوة التي ستترك تداعياتها الخطيرة على الحياة ككل في تلك المنطقة.

فهل هزيمةُ روسيا استراتيجيا كما ترغب واشنطن تمر عبر تدمير أوكرانيا والقضاءِ على مستقبل قاطنيها؟

وكيف يمكن ربطُ ذلك بالمشاريع البيولوجية العسكرية الأمريكية بالتعاون مع كييف؟

وما هي أدوات روسيا للرد على خطوة كهذه في الميدان؟

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