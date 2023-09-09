قتلى وجرحى بزلزال المغرب المدمر وتضامن عربي ودولي

بسبع درجات على مقياس ريختر وبمركز يقع في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش، هكذا بدت صورة الزلزال الذي ضرب عددًا من المناطق المغربية وأودى بحياة أكثر من ألف قتيل وأوقع آلاف الجرحى.

الهيئة الجيولوجية الأمريكية أكدت أن زلزال المغرب لم يكن متوقعًا وليس شائعًا في تلك المنطقة التي لم تشهد مثيلًا له منذ عام ألف وتسعمئة، أما منظمة الصحة العالمية فتشير إلى أن الزلزال أضر بـثلاثمئة ألف شخص في مراكش والمناطق المحيطة، يأتي هذا في وقت قررت فيه الجزائر فتح مجالها الجوي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لإغاثة ضحايا الزلزال.

فما مميزات هذا الزلزال من الناحية الجيولوجية؟ كيف يمكن تقييم التعامل الحكومي مع الكارثة؟ وما مدى تأثير جغرافية المنطقة التي ضربها الزلزال على جهود الإغاثة الجارية؟

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