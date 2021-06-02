سد النهضة وقاعدة عسكرية لإثيوبيا بالبحر الأحمر.. تحد لمصر والسودان؟

في تطور خطير... إثيوبيا تعلن عزمها إنشاء قاعدة عسكرية في البحر الأحمر.

إعلان جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا المفتي الذي قال إن هذه الخطوة تأتي على خلفية المتغيرات في المنطقة. موقف اثيوبي يأتي بعد مناورات مصرية سودانية تحت عنوان "حماة النيل" والتي بحسب مراقبين استفزت الجانب الاثيوبي وجعلته يعلن اليوم عن القاعدة العسكرية.. أديس أبابا وفي ردها أيضا على قلق مصر والسودان بعد إعلان رئيس الوزراء آبي أحمد أنه سيبني مئة سد صغير ومتوسط جديد، قالت إنه لطالما أنها ملتزمة بالقانون الدولي، فما المشكلة إذا قال صاحب السيادة على أراضيه إنه سيبني مئةً أو 1000 سد جديد...

نسأل أكثر عن موقف إثيوبيا هل هي رسالة للضغط في ملف سد النهضة؟ هل هي التفاف على الفشل بالمفاوضات؟ وكيف سترد مصر والسودان على خطوات أديس أبابا؟

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