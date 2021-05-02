قاعدة عسكرية تركية جديدة بالعراق.. ما الهدف؟

في حربها المعلنة على حزب العمال الكردستاني شمال العراق، تمضي تركيا في ترسيخ تواجدها العسكري من خلال توسيع قاعدة في منطقة متينا لتصبح الأكبر ومركزا لانطلاق العمليات داخل العراق،

الخطوة التركية تأتي في ظل تصريحات لوزير الداخلية سليمان صوليو خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم كشف خلالها مساعي تكرار التجربة السورية في العراق بإقامة قواعد عسكرية وفرض السيطرة على الطريق نحو جبال قنديل.

توجه عكسه وصول وزير الدفاع التركي خلوصي أكار برفقة رئيس الأركان العامة، وقائد القوات البرية لإحدى القواعد في كردستان العراق حيث أعلن تحييد أربعة وأربعين من عناصر البي كا كا في عمليات المخلب بفصولها المستمرة.

فما هي مبررات التوغل التركي في أراضي العراق دون تنسيق مع بغداد؟ وما حقيقة الموقف العراقي في ظل اقتصاره على الرفض والاستنكار؟

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