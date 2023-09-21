فلسطين وإسرائيل.. سلام مرهون بمسار التطبيع والضغط السعودي

طالب محمود عباس في كلمته أمام الجمعية العامة بعضوية كاملة لفلسطين في منظمة الأمم المتحدة محملا ما وصفها بحكومة اليمين الإسرائيلي مسؤولية الاستمرار في الاعتداء على الشعب الفلسطيني.

كما دعا عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام تشارك فيه كل الدول المعنية بالسلام في الشرق الأوسط.. من جهته شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"على انه يجب الوصول إلى حل بشأن القضية الفلسطينية، عند الحديث عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل في حال تم التوصل لاتفاق بشأن ذلك.

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