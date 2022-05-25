فلسطين وأوكرانيا.. هل انكشفت ازدواجية الغرب؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t3pr
زيارة تضامنية يقوم بها وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى العاصمة الروسية موسكو للتعبير عن التضامن في ظل الحرب الهجينة التي تشنها الدول الغربية على روسيا،
وبحثِ الملف الفلسطيني ولشرح ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات في القدس والأقصى.
كيف تقرأ الجبهة مجريات الأحداث في أوكرانيا؟
ماذا عن دور روسيا في إعادة إعطاء الزخم للملف الفلسطيني؟
ماهي آفاق الصراع في القدس والأراضي الفلسطينية أمام الآلة الحربية الإسرائيلية؟
نتابع المزيد في حلقة جديدة من نيوزمييكر نستضيف فيه أمينَ عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طلال ناجي.