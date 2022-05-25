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نيوزميكر

فلسطين وأوكرانيا.. هل انكشفت ازدواجية الغرب؟

أخبار العالم

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زيارة تضامنية يقوم بها وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى العاصمة الروسية موسكو للتعبير عن التضامن في ظل الحرب الهجينة التي تشنها الدول الغربية على روسيا،

وبحثِ الملف الفلسطيني ولشرح ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات في القدس والأقصى.
كيف تقرأ الجبهة مجريات الأحداث في أوكرانيا؟
ماذا عن دور روسيا في إعادة إعطاء الزخم للملف الفلسطيني؟
ماهي آفاق الصراع في القدس والأراضي الفلسطينية أمام الآلة الحربية الإسرائيلية؟
نتابع المزيد في حلقة جديدة من نيوزمييكر نستضيف فيه أمينَ عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طلال ناجي.

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