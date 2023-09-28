فضيحة تكريم نازي أوكراني ببرلمان كندا.. الغرب يتجاهل الإدانة

أثارت دعوة البرلمان الكندي لعضو سابق من منظمة أس اس غاليسيا النازية الأوكرانية التي اشتهرت خلال الحرب العالمية الثانية بإرتكاب جرائم بحق المدنيين الأوكرانيين والبولنديين

وتكريمه خلال حضور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البرلمان الكندي بصفة تخفي صفته الحقيقية، إذا تم تقديمه أمام أعضاء مجلس العموم بحضور زيلينسكي ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بإعتباره مقاتلا لتحرير أوكرانيا من الجيش الأحمر السوفياتي خلال الحرب العالمية..

الفضيحة المدوية أثارت جدلا واسعا في كندا وعبر العالم وأدت الى استقالةِ رئيس مجلس العموم الكندي أنتوني روتا، واعتذار علني من رئيس الوزراء جاستن ترودو ، ولكنه رفض تحمل المسؤولية، وأنحى باللائمة على رئيسِ مجلس العموم.

روسيا اعتبرت الحادثة دليلا قاطعا على الأيديولوجية النازية لنظام كييف وأن تبريرات الحكومة الكندية مثيرة للشفقة، داعية الى تسليم النازي ياروسلاف هونكا الى العدالة.. فما دلالات تمجيد النازية في البرلمان الكندي؟

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