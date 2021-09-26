فصائل فلسطينية تتوعد إسرائيل.. الرد من غزة؟

في تصعيد إسرائيلي جديد، قتل خمسة فلسطينيين باشتباكات مع القوات الإسرائيلية في جنين وشمال غربي القدس، ونقذ الجيش حملة مداهمات واعتقالات في تلك المناطق.

وفي تعليقه أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، أن قوات الأمن استهدفت عناصر تنتمي لحركة «حماس» كانت تخطط لتنفيذ «عمليات إرهابية» كما قال

في المقابل دانت الرئاسة الفلسطينية العملية وحذرت من أن استمرار السياسة الاسرائيلية سيؤدي إلى انفجار الأوضاع، وهو ما عبرت عنه حركة حماس بتوجهيها دعوة للفلسطينيين للرد بقوة.

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