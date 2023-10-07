فصائل غزة لإسرائيل.. المواجهة مفتوحة وكل الخيارات متاحة

بآلاف الصواريخ وأمواج من المقاتلين المتدفقين نحو غلاف قطاع غزة، بدأت كتائب القسام عملية طوفان الأقصى، في اندفاع مفاجئ وغير مسبوق عبر البر والبحر والجو

الهجوم وبإقرار المسؤولين الإسرائيليين خلف صدمة في الداخل الإسرائيلي، عكستها أرقام القتلى والأسرى من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين لتعلن إسرائيل حالة الحرب لأول مرة منذ خمسن عاما.

يأتي ذلك فيما تستمر المعارك حتى الآن وفق الجانبين في قرى تسلل إليها مقاتلو القسام، فيما تستمر الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

فما هي أبعاد هذه العملية؟ وما تبعاتها؟ وما دلالات التفاعل الدولي؟

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