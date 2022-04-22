فصائل غزة تهدد.. ما خيارات إسرائيل في القدس؟

ساحة تغلي على وقع اشتباكات يومية، هكذا تبدو الصورة في المسجد الأقصى بمدينة القدس الذي اقتحمته القوات الإسرائيلية لليوم السادس على التوالي

موقعة بذلك عشرات الإصابات في صفوف المصلين الفلسطينيين والصحفيين في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك.

ومع تصاعد الأحداث بالمدينة المقدسة، طالبت الفصائل بقطاع غزة الجماهير الفلسطينية بهبة عارمة للدفاع عن القدس والأقصى مؤكدة أن المسجد الأقصى خط أحمر، داعية إسرائيل إلى عدم اختبار صبر المقاومة.

فهل تشعل تل أبيب شرارة مواجهة جديدة باتت ملامحها تلوح في الأفق؟ وما هي التكتيكات العسكرية لفصائل غزة التي توعدت إسرائيل بالرد؟

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