فصائل غزة تربك جيش إسرائيل.. نتنياهو بين الهدن والأسرى

بعد خمسة وثلاثين يوما من حرب غزة لا تزال الجهود الدولية عاجزة عن فرض وقف لإطلاق النار. بعد خمسة وثلاثين من القتل والدمار تعقد الجامعة العربية قمة طارئة للبحث عن سبل لوقف الحرب.

وبعد إلقاء إسرائيل أكثر من ثلاثين ألف طن من المتفجرات تطرح التساؤلات حول قدرة الفصائل الفلسطينية في غزة على الصمود في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية.

هذه المحاور وغيرها نناقشها في هذه الحلقة من استديو بيروت مع نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور محمد الهندي.