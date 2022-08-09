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فصائل الضفة تهدد.. مواجهة شاملة مع إسرائيل؟

أخبار العالم العربي

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جولة من التصعيد انتهت في غزة والعين على الضفة الغربية..

ثلاثة أيام من التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة ضد حركة الجهاد الإسلامي تلتها عملية في الضفة الغربية انتهت باغتيال القيادي في كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح إبراهيم النابلسي في عملية وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد بأنها خطوة في كفاحهم ضد الإرهاب كما يقول..
فيما حذرت الرئاسة الفلسطينية من أن استمرار العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين سيشعل المنطقة، وسيلحق دمارا لا يمكن احتمال نتائجه الخطيرة.
فما هي فرص اندلاع مواجهة شاملة في الضفة والقطاع في ظل اتفاق هش لوقف إطلاق النار واستفزازات متكررة؟ ما سر صمت بعض الفصائل كحماس مثلا وهل نجحت إسرائيل في زرع الشقاق بين الفصائل المختلفة؟ وهل دماء الفلسطينيين أصبحت ورقة انتخابية لا أكثر وماذا عن الرد في الجولة القادمة الآتية لا محالة؟

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