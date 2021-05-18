فصائل الضفة تنفذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل؟

إضراب شامل، توترات مستمرة، مظاهرات مناوشات واشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

هذا ما يبدو عليه المشهد في الضفة الغربية. اشتباك مفتوح مع القوات الإسرائيلية في نقاط الاحتكاك. لأول مرة منذ 16 عاما نظمت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح مسيرة في شوارع رام الله، ورفع عناصرها أسلحتهم وأطلقوا النار في الهواء. وقبل أيام، دعت كتائب شهداء الأقصى مقاتليها إلى الوقوف جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني في القدس وغزة والضفة والداخل..

هل تتجه الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية إلى تنفيذ عمليات عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي؟ هل تل أبيب جاهزة؟ وما المتوقع في الأيام القادمة؟

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