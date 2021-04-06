فشل مفاوضات سد النهضة.. ما خيارات مصر؟

أزمة سد النهضة إلى مزيد من التعقيد، مفاوضات كينشاسا التي كان ينظر لها كفرصة مهمة وصلت الى طريق مسدود.

الخارجية المصرية كشفت أن إثيوبيا رفضت كافة المقترحات المصرية والتي أيدها السودان من أجل تطوير العملية التفاوضية وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية. فيما أعلنت الخرطوم أنها ستلجأ إلى كافة الخيارات الممكنة لحماية أمنها ومواطنيها..

فما هي السيناريوهات المقبلة؟ وهل يبقى التفاوض الخيار الوحيد؟ أم ان الأطراف المعنية ستلجأ إلى خيارات بديلة؟

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