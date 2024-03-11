هل ينذر فشل التوصل لهدنة بين إسرائيل وحماس خلال رمضان بانفجار كبير في المنطقة؟

جاهدةً سابقت الولايات المتحدة الزمن للدفع نحو هدنة في غزة قبل حلول شهر رمضان، لكنها فشلت.

تعرف واشنطن تمام المعرفة أن لشهر رمضانَ خصوصيةً بالغة عند المسلمين، وأن استمرار الحربِ على غزة أثناء هذا الشهر يحمل مخاطرَ تصعيدٍ كبير. وإن كان لهيبُ الحرب قد طالَ كثيراً من بقاع الشرق الأوسط، إلى أن الخشية الكبرى تبقى من انفجار الضفة الغربية والقدس، على ضوء التصعيد الإسرائيلي المستمر هناك منذ ما قبل طوفان الأقصى. وإسرائيل الآن لا تقيمُ حرمةً لا لشهر رمضان، ولا للمسجد الأقصى، ولا للقرارات والقوانين الدولية. وهي بدورها تتحسب الانفجار في الضفة، فتستبقه باقتحامات وتخريبٍ وإجراءات قد تشعل بحد ذاتِها فتيل الانفجار في هذه البقعة..

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