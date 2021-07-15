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من يتحمل مسؤولية عدم تشكيل الحكومة اللبنانية.. عون أم الحريري؟

أخبار العالم العربي

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في خطوة من شانها أن تعمق الأزمة في لبنان المنهك، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وبعد تسعة أشهر على تسميته يعلن من القصر الرئاسي في بعبدا اعتذاره عن تشكيل الحكومة الجديدة

متهما ميشال عون بالإصرار على موقفه.


فيما أعلنت الرئاسة اللبنانية بدورها ان الحريري لم يكن مستعدا للبحث في أي تعديل من أي نوع كان، وإن رفضه مبدأ الاتفاق بخصوص التشكيلة الحكومية دليل على أنه اتخذ قرارا مسبقا بالاعتذار
وأيا كانت الأسباب، فإن تداعيات القرار انعكست سريعا على الشارع وعلى سعر الصرف وستمتد أبعد من ذلك
هل سيترك للانهيار الشامل؟ ولمصلحة من؟ وما دور القوى لاقليمية والدولية وتوجهاتها؟

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