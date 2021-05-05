فشل الحل في اليمن.. ما مصير المبادرة السعودية؟

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث رسمياً فشل المفاوضات التي جرت خلال الأيام الماضية في السعودية وسلطنة عمان من أجل التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار خاصة في مأرب

واستئناف عملية سياسية تشمل جميع الأطراف..

وشهدت سلطنةُ عمان حراكاً دبلوماسياً غير مسبوق خلال الأيام الماضية... فقد وصل وزيرُ الخارجية السعودي وكذلك وزيرُ الخارجية الإيراني والمبعوثين الأممي والأمريكي إلى اليمن لكن كل تلك الجهود لم تؤتي أكلها ...

ويرفض الحوثيون ما يعتبرونه تجزئةَ الصراع في اليمن، والقبولَ بوقفِ إطلاق نارٍ في مأرب دون اتفاق يضمن إنهاء عمليات التحالف العربي ورفع الحصار المفروض على البلاد ... يأتي ذلك وسْط احتدم للمعارك بين الجانبين.

فهل يرفع فشل الوساطة الأمريكية الأممية من حدة التوتر العسكري؟ وماهي آفاقُ الحل السلمي في اليمن؟

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