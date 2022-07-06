فشل أوروبي في الاستغناء عن الطاقة الروسية

وسط المساعي الأوروبية لإيجاد بديل عن موارد الطاقة الروسية، أعلن النائب في البرلمان الألماني، نائب رئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي تورستن فري أن خطة وزير الاقتصاد روبرت هابيك الرامية لإحضار ثلاثة عشر مليار متر مكعب من الغاز المسال إلى ألمانيا بطريق البحر في النصف الأول من عام ألفين وثلاثة وعشرين قد باءت بالفشل.

هذا الفشل يكمن بحسب الخبير في اتحاد أصحاب السفن مارتين كريغير في أن الأسطول التجاري الألماني لا يضم سفنًا قادرة على نقل الغاز المسال إلى مسافة طويلة، وأن الطلب مرتفع على هذا النوع من السفن من أماكن أخرى من العالم.

فما مؤشرات هذا الفشل الألماني في طريق العقوبات الأوربية على موسكو؟ وما الخيارات الغربية البديلة عن موارد الطاقة الروسية؟

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