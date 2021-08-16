فشل أمريكي بأفغانستان.. هل انتهت حرب طالبان؟

حمل مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف الولايات المتحدة مسؤولية استيلاء حركة طالبان على الحكم في البلاد.

وأضاف كابولوف أَن ما شهدته كابل ليسَ عمليةً انتقاليةً وإنما هُو نتيجةٌ لفَشلِ واشنطن.. يأتي ذلك فيما أعلن المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب مؤكدا عدم وجود سبب للذعر.

من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي لضمان عدم تحويل حركة طالبان أفغانستان إلى ملاذ للإرهابيين.

في المقابل رفض وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين المقارنة بين الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بما حصل في فيتنام، مؤكدا أن الولايات المتحدة حققت الهدف الرئيسي من تواجدها العسكري في أفغانستان رغم تقدم طالبان السريع والمفاجئ.

فما حقيقة فشل تقارير الاستخبارات الأمريكية في تقدير سرعة تقدم طالبان؟ وما هي خطط موسكو للتعامل مع قادة كابل الجدد ومخاطر تحول البلاد إلى قبلة للإرهاب؟