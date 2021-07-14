فساد ينفجر بمستشفى كورونا بالعراق.. من يحاسب؟

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حصيلة ثقيلة خلفها حريق مستشفى الحسين في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار العراقية، عشرات القتلى والمصابين في مشهد يتكرر من جديد بعد حادث مماثل شهده مستشفى إبن الخطيب في بغداد..

هيئة النزاهة الاتحادية أصدرت أوامر قبضٍ بحق ثلاثة عشر مسؤولا صحيا يتهمون بالتقصير الذي قاد لهذا الحريق.. بينما أقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مدير المستشفى ومديري الصحة والدفاع المدني بذي قار وقال إن نتائج التحقيق ستعرف بعد أسبوع .. الرئيس العراقي برهم صالح وصف الحادث بأنه نتاجُ الفساد المستحكم، وسوءِ الإدارة، داعيا لمحاسبة المقصرين..

فهل تلبي القرارات الحكومية تطلعات العراقيين لتجنب حوادث أخرى؟