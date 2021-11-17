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رحلة في الذاكرة

فرويد والتحليل النفسي وتحرير العقل الباطن

الصحة

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لماذا ظهرت مدرسة التحليل النفسي في نهاية القرن التاسع عشر؟ ما علاقة الثورة الصناعية والتقدم التقني العلمي بظهور المدرسة؟

وكيف أثر عصر البيوريتانية (عصر التطهير والتزمت) والفيكتوريانية (عصر الملكة فيكتوريا) على ظهور مدرسة التحليل النفسي؟ لماذا كانت الأغلبية الساحقة من أتباع هذا النهج يهودا؟ هل حقا كان فرويد من الماسونيين وهل تتضمن مدرسة التحليل النفسي أدوات القبالا الباطنية اليهودية؟ يجيبنا عن هذه الأسئلة وغيرها رئيس قسم علم النفس العام بمعهد التحليل النفسي بموسكو الدكتور إيفان خفاتوف.

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