فرنسا والجزائر.. هل طويت صفحة القطيعة؟

يحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته للجزائر إصلاح ما يمكن إصلاحه في ظل التوترات التي شابت علاقات البلدين مؤخرا إثر تصريحاته حول ملف الحقبة الاستعمارية

فها هو يتفق مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون على تشكيل لجنة مشتركة تضم مؤرخين من البلدين لدراسة الأرشيف حول الاستعمار وحرب الاستقلال؟

ملفان مهمان يعي الجانب الفرنسي أيضًا أنه لا غنى عن الجزائر فيهما هما منطقة الساحل، والغاز، فالأول منطقة تشهد نزاعًا وإرهابًا وتعاني فيها باريس منافسة من بلدان كانت ضمن دائرة نفوذها الإقليمي، أما الثاني فيكتسب أهمية في ظل فشل الجانب الأوربي في إيجاد بديل عن موارد الطاقة الروسية.

فما فرص الرجل في تحقيق اختراق في حزمة القضايا العالقة هذه؟ وما مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية على إثر هذه الزيارة؟

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