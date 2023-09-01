فرنسا تهدد.. هل ينهي عسكر النيجر وجودها العسكري والدبلوماسي؟

كأجواء البلاد، يزداد المشهد في النيجر سخونة، فعقب قرار وزارة خارجية النيجر الأسبوع الماضي طرد السفير الفرنسي، ومطالبتَه بالرحيل خلال ثمان وأربعين ساعة، يعلن المجلس العسكري في البلاد أن قوات الشرطة ستبدأ في إجراءات طرد سفير باريس من نيامي، مضيفًا أن السفير لم يعد يتمتع بالحصانة بعد رفع الصفةِ الدبلوماسية عنه وعن عائلتِه.

على الفور يأتي رد هيئة الأركان الفرنسية التي أكدت أن الجيش مستعد للرد على أي توترات جديدة تستهدف المنشآت العسكرية والدبلوماسية في النيجر، فيما تشدد وزارة الخارجية الفرنسية مجددًا رفضها مطالبة المجلس العسكري في النيجر بسحب القوات الفرنسية حتى الثالث من سبتمبر، مؤكدة أنها لا تعترف إلا بالسلطات الشرعية ممثلة بالرئيس المخلوع محمد بازوم.

فهل بات شبح التدخل العسكري هو الأكثر ترجيحًا عقب التطورات الأخيرة؟ وما فرص الحلول الدبلوماسية في نزع فتيل التدخل الخارجي؟

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