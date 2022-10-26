فرنسا أم ألمانيا..من يتزعم الاتحاد الأوروبي؟

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المستشار الألماني أولاف شولتز في قصر الإليزيه في محاولة لتقريب وجهات النظر بين برلين وباريس في خضم خلافات حول سياسات الطاقة

والدفاع بين أكبر قوتين في الاتحاد الأوروبي، سببت فتورا في العلاقات وبات يخشى أن تلقي بظلالها على وحدة واستقرار الكتلة الأوروبية في ظل أزمة طاقة حادة وركود تضخمي عال و ضغوط أمريكية لزيادة الدعم المادي والعسكري لأوكرانيا.. فما هي الأسباب الحقيقية للتوتر بين برلين وباريس؟ وما هي انعكاساته على الكتلة الأوروبية؟

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