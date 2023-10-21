فتح معبر رفح.. دخول المساعدات من مصر لا ينهي كارثة غزة

نتائج مخيبة للقمة التي فشلت بالتوصل إلى توافق على بيانها الختامي حسب رأي الرئاسة المصرية..

مواقف غربية مناقضة للمواقف العربية تطرح التساؤلات عن احتمالية تصعيد المشهد عسكريا خاصة مع اعلان يوآف غالانت أن العملية البرية قرار محسوم وأن ساعة الصفر تعتمد على عنصر المفاجئة.. تطورات لاشك ستنعكس على المشهد الإنساني المنهار أصلاً خاصة مع خيبة أمل عربية وإقليمية لمستوى حجم المساعدات التي أدخلت لقطاع غزة والتي حسب تقارير لا تشكل أكثر من اثنين بالألف من الاحتياجات...

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