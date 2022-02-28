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فالنتين كاتاسونوف: الناتو يطوق روسيا بالمصانع الجرثومية!

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نائب مدير المشروع الروسي في المنظمات المالية الدولية سابقا أستاذ الاقتصاد العالمي فالنتين كاتاسونوف والمواجهة الجيوسياسية بين روسيا وحلف الناتو.

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