فالنتين كاتاسونوف: الناتو يطوق روسيا بالمصانع الجرثومية!
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نائب مدير المشروع الروسي في المنظمات المالية الدولية سابقا أستاذ الاقتصاد العالمي فالنتين كاتاسونوف والمواجهة الجيوسياسية بين روسيا وحلف الناتو.
نائب مدير المشروع الروسي في المنظمات المالية الدولية سابقا أستاذ الاقتصاد العالمي فالنتين كاتاسونوف والمواجهة الجيوسياسية بين روسيا وحلف الناتو.
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