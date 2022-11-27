غضب شعبي يتصاعد.. هل يوقف الغرب دعم أوكرانيا؟

يتكرر في الغرب الحديث عن الكلفةِ الباهظة لسياسة دعم كييف، وتداعيات هذه الكلفة.

الأمين العام للناتو يعترف الآن بأن كثيرين في الغرب يعيشون أوقاتاً صعبة على ضوء ارتفاع تكاليف الحياة. لكن ينس ستولتنبرغ يتحدث في الوقت ذاته عن ضرورة زيادة الدعم العسكري لكييف. فهل سيتوجب على الأوروبيين أن يتعايشوا لوقت أطول مع الأوقات الصعبة، طالما أن الغرب مستمر في نهجه في التعاطي مع الملف الأوكراني. لأنه لو أضفنا إلى ذلك نفاد مخزونات الدول الأوروبية من أنواع محددة من الأسلحة المقدمة فهذا يعني أن التكلفة ستكون أعلى، طالما أن اهتماماً كبيراً سينصب على التصنيع والتسليح ودعم أوكرانيا، على حساب المواطن الأوروبي.

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