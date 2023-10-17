 
مباشر
عاجل
مدفيديف: الهجوم على المستشفى بغزة جريمة حرب تتحمل مسؤوليتها الولايات المتحدة
أبعاد روسية

غزة.. الموت المعلن للإنسان

أخبار العالم العربي

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w905

ضيف الحلقة نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي أندريه كليموف.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا