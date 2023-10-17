غزة.. الموت المعلن للإنسان

تاريخ النشر:17.10.2023 | 21:33 GMT | أخبار العالم العربي
ضيف الحلقة نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي أندريه كليموف.
وجهت كتائب القسام ضربات صاروخية متتالية كبيرة على تل أبيب وريشون لتسيون وعسقلان وعدد من المناطق في إسرائيل.
أفاد مراسل RT في قطاع غزة، أن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة.
صرح مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا بأن التصويت على مشروع القرار الإنساني الروسي، أظهر من الذي يؤيد فعليا الهدنة ووقف القصف على غزة، ومن يتبع نهجا أنانيا.
أكد المفكر الاقتصادي المصري أبو بكر الديب أن "سلاح المقاطعة" الشعبية في الدول العربية والإسلامية لمنتجات الدول الداعمة لإسرائيل ستكبدها خسائر فادحة.
قال اللواء احمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب إن مصر اتخذت قرارا لاستضافة قمة دولية وإقليمية من أجل تناول تطورات المستقبل في القضية الفلسطينية.
استقبل ميناء دمياط في مصر سفينة WADI ALKARM قادمة من روسيا تحمل 57750 طنا من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فجر الثلاثاء أنّ الرئيس جو بايدن سيزور إسرائيل الأربعاء للتضامن معها.
أظهرت صور نشرتها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، آثار القصف الإسرائيلي الذي استهدف معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة.
دخلت الحرب على غزة يومها الحادي عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، مع تفاقم الوضع الإنساني في ظل استمرار القصف الإسرائيلي للقطاع وحصاره.
أعلن رسام الكاريكاتير ستيف بيل أنه طرد من صحيفة "الغارديان" على خلفية رسم جديد حول إسرائيل اعتبرته الصحيفة "معاديا للسامية".
أظهرت لقطات مصورة اللحظات الأولى لاستهداف المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) وسط مدينة غزة، حيث أسفر القصف عن مقتل 500 شخص على الأقل.
حمّلت حركة "حماس" الدول التي رفضت مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن لوقف القتال وفتح ممرات إنسانية، مسؤولية استمرار نزيف دماء المدنيين في قطاع غزة.
ذكر موقع "أكسيوس" أن مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي تخطط لحث مصر على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين الفلسطينيين في غزة.
أظهرت صور نشرتها "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان"، بناء عوازل ضخمة وضعها الجيش المصري أمام مدخل بوابة رفح.
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الدول العربية والإقليمية لقمة طارئة في القاهرة يوم السبت المقبل، لمناقشة الأوضاع في فلسطين.
وأوضح الخبير العسكري وكبير الباحثين في أكاديمية العلوم العسكرية الروسية فلاديمير بروخفاتيلوف استحالة استخدام أسلحة الليزر المضاد للصواريخ من قبل الجيش الإسرائيلي.
ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الإثنين بما سماه "هجوما إرهابيا إسلاميا" ضرب بروكسل، بعد مقتل سويديين اثنين بإطلاق نار في العاصمة البلجيكية.
أصدرت الخارجية المصرية مساء اليوم الثلاثاء بيانا بشأن المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بقصفها مستشفى المعمداني في غزة والذي أسفر عن أكثر من 500 قتيل (وفق مسؤول بوزارة الصحة في غزة).
عثر الإسرائيليون على منشور يخص أحد نشطاء حركة "حماس" يحتوي تعليمات لتدمير دبابات Merkava Mark IV الإسرائيلية.
طلبت روسيا والإمارات عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي غدا الأربعاء 18 أكتوبر، بشأن المجزرة الدموية الإسرائيلية بمستشفى المعمداني بغزة، التي راح ضحيتها أكثر من 500 قتيل وعشرات الجرحى.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه يدين بأشد العبارات القصف المتعمد لمستشفى المعمداني وسقوط مئات الضحايا الأبرياء.
استهدفت كتائب القسام مدينة تل أبيب برشقة صاروخية كثيفة، ردا على الهجمات التي تشنها إسرائيل وتطال المدنيين في غزة.
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيزور إسرائيل يوم غد الأربعاء "للتضامن معها في وجه الهجوم الإرهابي الوحشي الذي تشنه "حماس".
كشف فلوريان فيليبو رئيس حزب الوطنيين الفرنسي تفاصيل مثيرة عن سلاح منفذ عملية بروكسل الإرهابية، التي راح ضحيتها سويديان اثنان أمس الاثنين.
رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته البعثة الروسية الدائمة، ويدعو إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة.
شجب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري أحمد العوضي ممارسات الولايات المتحدة وبريطانيا، وندد بأشد العبارات "بالهجمة الإسرائيلية الشرسة على قطاع غزة".
أفاد مراسل RT بمقتل اللواء فؤاد أبو بطيحان مدير الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة وعدد من أفراد أسرته، بقصف إسرائيلي استهدف منزلهم.
طالب النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "التجمع" المصري برفع علم فلسطين بجوار علم مصر في مجلس النواب.
أصدر "حزب" الله اللبناني مساء اليوم الثلاثاء بيانا بشأن المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في مستشفى المعمداني في غزة وخلفت نحو 500 قتيل ومئات الجرحى.
تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع رئيس الإمارات محمد بن زايد على خلفية تصاعد الحرب في قطاع غزة، في محادثة هي الأولى لنتنياهو مع زعيم عربي منذ اندلاع الحرب.
يشهد قطاع غزة الآن هجوما ضخما وعنيفا من قبل طائرات الجيش الإسرائيلي يتركز على مناطق شمال وشرق القطاع، مخلفا مئات القتلى والجرحى.
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت المغنية والمؤثرة الفلسطينية دلال أبو آمنة من الناصرة بعد أن نشرت رسائل دعم لغزة.
حمل رئيسا جهازي "الشاباك" رونين بار، وشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" أهارون حاليفا، نفسيهما المسؤولية الكاملة عن الفشل الاستخباراتي الذي وقع في الـ7 من أكتوبر الجاري.
كشف الجيش الإسرائيلي حصيلة قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت 7 أكتوبر لغاية اليوم الثلاثاء الساعة السابعة مساء.
كشف منفذ عملية بروكسل التي راح ضحيتها أمس الاثنين قتيلان في العاصمة البلجيكية بروكسل عن هويته، ودوافع هجومه.
أعلن ميناء العريش البحري التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم، استعداده لشحن سفينة قادمة من لبنان بآلاف الأطنان من الملح.
أصدرت وزارة الخارجية السعودية مساء اليوم الثلاثاء بيانا بشأن المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بمستشفى المعمداني في غزة.
لن يكتمل المشهد حول ما يجري بغزة من إبادة وتهجير دون سؤال بات على لسان الجميع: أين إيران وأين ما يسمى بمحور المقاومة فهي المتهمة جهارا نهارا بالتمويل والتسليح والتدريب..
أكد الكاتب والخبير المصري عبد الحليم قنديل أن إسرائيل ستنتهي وتزول في السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن زوال إسرائيل ليس بالشكل الذي يتخيله البعض.
تحت هذا العنوان كتب بيتر فان بورين مقالا يرى فيه ضرورة أن يخبر بايدن الشعب الأمريكي بما تفعله الولايات المتحدة في أوكرانيا ولماذا.
كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تأييد بكين للحق الفلسطيني ودعوة وزير الخارجية الصينية، وانغ يي، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إيقاف إسرائيل.
كشف تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست"، أن الجيش الإسرائيلي، قام بتأجيل الاجتياح البري لقطاع غزة، بعد تصاعد التوتر والقلق من أن ينتهز "حزب الله" فرصة الانشغال جنوبا، وشن هجوم في الشمال.
حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الاثنين من أن الوقت ينفد لجهة "إيجاد حلول سياسية" قبل أن يصبح "اتّساع" نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس "حتميًا".
قال محافظ شمال سيناء في مصر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، ، إن نحو 3 آلاف طن من المساعدات الإنسانية وصلت إلى مدينة العريش خلال الفترة السابقة.
أفاد مصدر لمراسلة RT في القاهرة أن سيارات للقوافل المصرية التابعة للتحالف الوطني تحركت من مدينة العريش شمالي سيناء في اتجاه معبر رفح.
أعلن الصليب الأحمر اللبناني أن 4 من فرقه توجهت إلى منطقة علما الشعب، جنوبي البلاد لنقل جثث 4 ضحايا جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف البلدة.
أعلن الرئاسة الروسية "الكرملين" أن هناك قلق بالغ بشأن احتمال تصاعد الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى حرب إقليمية.
تناقلت مواقع التواصل فيديو قالتن إنه لرجل عماني في الدقم يطرد مجموعة من الضباط البريطانيين بسبب دعم المملكة المتحدة لإسرائيل في عدوانها على غزة.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أفادت صحيفة "فيستي إسرائيل" بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اعتزم زيارة تل أبيب بمعيّة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلا أن إسرائيل رفضت استقباله.
ظهرت على الإنترنت صور فوتوغرافية لدبابات Merkava Mark IV المجهّزة بسواتر واقية.
كشفت تقارير إعلامية أن الجيش الإسرائيلي قد يبدأ هجومه البري على قطاع غزة، بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتظرة إلى إسرائيل غدا الأربعاء.
قال وزيرة الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أنه "لن يسمح قادة المقاومة للكيان الصهيوني بالقيام بأي إجراء في المنطقة"، وان عملا وقائيا متوقعا في الساعات المقبلة .
أعلن أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا أن إرسال قوات عسكرية ماليزية لمساعد فلسطين في نزاعها مع إسرائيل، مرهون بموافقة بلدان المنطقة.
قال المندوب الإسرائيلي في مجلس الأمن، جلعاد إردان، إن حركة حماس "تسعى لإبادة اليهود ويجب على إسرائيل أن تمحوها".
نشرت كتائب "القسام" مساء اليوم الاثنين مقطع فيديو يظهر عددا من مقاتليها وهم يقدمون الرعاية الطبية لإحدى الأسيرات في غزة، والتي تم أسرها في اليوم الأول من معركة "طوفان الأقصى".
وصل الرئيسي الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة في المنتدى الدولي "حزام واحد - طريق واحد".
وجهت حركة حماس مساء اليوم الثلاثاء نداء عاجلا دعت فيه إلى "النفير والخروج للشوارع والساحات في أنحاء العالم رفضا لمجزرة مسشفى المعمداني وللإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا بغزة".
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين حصيلة قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت 7 أكتوبر الجاري.
ظهرت في معرض عسكري بكوريا الجنوبية قنابل GBU-31 الأمريكية الموجهة، وهي نفس القنابل التي تستخدمها إسرائيل في شن ضربات على غزة حسبما أفاد مراسل وكالة "نوفوستي الروسية.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قذيفة مضادة للدروع أطلقت من لبنان نحو مستعمرة المطلة. وقد رد الجيش بقصف تلة الحمامص، المقابلة للمستوطنة الإسرائيلية.
أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية تنفذ ضربات ضد أهداف عسكرية تابعة لـ "حزب الله" في لبنان.
أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من قيادة الجيش، اليوم الثلاثاء، أن المملكة ستحمي حدودها و"ستدعم صمود الفلسطينيين على أرضهم" بكل إمكانياتها.
تعد بعض الفيتامينات والمعادن "حيوية" عندما يتعلق الأمر بضمان عمل أجسامنا بأفضل ما لديها من قدرات.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيزور الشرق الأوسط عندما تكون هناك "أجندة مفيدة، وإجراءات ملموسة جدا ينبغي اتخاذها".
كشفت شبكة "فوتبول فرانس" الفرنسية هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2023 والتي سيتم الإعلان عنها نهاية الشهر الجاري.
وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الثلاثاء الغارة التي شنتها إسرائيل على مستشفى في غزة وتسببت في مجزرة راح ضحيتها المئات، بأنها أمر "مروع وغير مقبول على الإطلاق".
تحدث البرلماني المصري مصطفى بكري عن مخطط إسرائيلي أمريكي تسعى تل أبيب وواشنطن لتنفيذه في منطقة الشرق الأوسط.
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن على إسرائيل أن توقف فورا جرائم الحرب التي ترتكبها في غزة لأن الأوان يكون قد فات خلال ساعات قليلة.
كشفت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة وجهت فريق رد سريع مكوناً من 2000 جندي من مشاة البحرية إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط قبالة إسرائيل.
طردت الوزيرة الإسرائيلية أوريت ستروك من أحد فنادق البحر الميت، حيث جاءت لمواساة المستوطنين الذين تم إجلاؤهم من غلاف غزة.
تحدث الخبير المصري وأستاذ العلاقات الدولية حامد فارس لـRT، عن دور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إنهاء حرب غزة، ووقف الأزمة الحالية في فلسطين.
أفادت وكالة "فرانس برس" بأن عشرات المتظاهرين حاولوا اقتحام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمّان، فيما أظهرت مقاطع فيديو إشعال المتظاهرين النيران بمحيط السفارة.
أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء أن حوالي 500 ألف إسرائيلي غادروا مدن ومستوطنات الجنوب منذ بدء شن حركة حماس عملية "طوفان الأقصى".
أبدى المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، رضاه عن أداء "الفراعنة" في المباراة الودية التي تعادلوا فيها مع الجزائر 1-1 يوم الاثنين على ملعب "هزاع بن زايد" في الإمارات.
نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بيانا معدّلا، بشأن مكالمة أجراها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس إلى العاصمة الألبانية تيرانا، حيث تعرض لموقف محرج على السجاد الأحمر.
حذر رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون من أن السويد لم تواجه تهديدا أمنيا في تاريخها الحديث كما هو الآن، منددا بهجوم بروكسل الإرهابي الذي أدى إلى مقتل مواطنين سويديين.
أعلن حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس، قرر العودة إلى رام الله الليلة دون حضور القمة الرباعية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
أعلن وزير الخارجية الكولومبي ألفارو ليفا، أنه يجب على السفير الإسرائيلي غالي داغان، مغادرة البلاد.
أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري المسلح لحركة "حماس"، مقتل عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى بغزة، أيمن نوفل، إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيم البريج وسط غزة.
أفاد مصدر أمني لمراسلة RT في مصر، بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت ساحة معبر رفح البري الواصل بين قطاع غزة ومصر، مستهدفة الجانب الفلسطيني قرب البوابة المصرية بصاروخ واحد على الأقل.
وصل قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي مايكل كورولا اليوم إلى تل أبيب، للقاء قيادة الجيش الاسرائيلي.
أفادت مراسلتنا بسماع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق قبل قليل.
أدانت وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات الجريمة العنصرية والكراهية البشعة التي ارتكبها عنصري حاقد أدت إلى مقتل طفل فلسطيني عمره 6 سنوات، وإصابة والدته بجروح خطيرة.
أثارت لقطة لمدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي مع لاعبه سعيد بن رحمة خلال اللقاء الذي واجه فيه منتخب الجزائر نظيره المصري يوم الاثنين في ملعب "هزاع بن زايد" بالإمارات، جدلا واسعا.
قرر مشايخ وأعيان ليبيا التوجه غدا الثلاثاء، إلى مجمع مليتة للنفط والغاز لوقف عمليات تصدير الغاز إلى إيطاليا، احتجاجا على موقف الدول الغربية من العدوان على غزة.
في الجدل حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قد نكون مخطئين، لذا علينا أن نكون متواضعين. ماذا يريد شادي حميد أن يقول في واشنطن بوست؟
دعا المندوب الصيني لدى مجلس الأمن الدولي، تشانغ جونغ، لاحترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، وذلك عقب إفشال المجلس مشروع قرار روسي لوقف إطلاق النار بغزة.
قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الخارج خالد مشعل يوم الاثنين إن الحركة لديها "أسرى من الجنود الصهاينة من رتب عسكرية عالية في فرقة غزة".
أعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماما، وذلك بعد تسبب الجيش الإسرائيلي بمجزرة إثر قصف مستشفى المعمداني وسط غزة مخلفة 500 قتيل.
اعتبرت "نيويورك تايمز" أن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني ورئيس الحكومة الإسرائيلية لا يريدان حربا شاملة، وأن وصول حاملتي طائرات أمريكيتين منع الحزب من الهجوم على إسرائيل.
أعلنت كتائب القسام قصف "تل أبيب" مجددا قبل قليل برشقة صاروخية "ردا على استهداف المدنيين".
علق المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي على لقطته المثيرة للجدل مع لاعبه سعيد بن رحمة، خلال المباراة الودية التي جمعت "الخضر" ضد مصر أمس الاثنين في الإمارات.
رد رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز بسخرية على طلب أحد مشجعي النادي الملكي بخصوص التعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.
تستعد مصر لتنفيذ مشروعات ضخمة في السعودية بعدما أعلنت وزارة النقل المصرية الموافقة على إنشاء مقر لشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري بالمملكة.
قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد إن إفشال مشروع قرار روسي في مجلس الأمن حول وقف النار في غزة لا يشير إلى حماس.
أفاد الإعلام العبري بأن أحدث سفن الصواريخ التابعة للجيش الإسرائيلي من طراز "ساعر 6" (يطلق على إحداها اسم "آحي عوز" وعلى الثانية اسم "آحي ماجن") شاركت في قصف قطاع غزة المحاصر.
كتب على جدران محيطة بنهر السين في باريس في الأيام الأولى التي أعقبت مذبحة 17 أكتوبر 1961 عبارة تقول: "هنا نغرق الجزائريين".
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