 
مباشر
بالتفاصيل

غاز مصر وكهرباء الأردن للبنان..ما دور سوريا؟

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r7qm

موافقة سورية على مرور الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر أراضيها عقب زيارة وفد لبناني إلى دمشق هو الأرفع منذ عشر سنوات، اتفاق اقتصادي على مبادرة جاءت بتخطيط أمريكي رغم العقوبات التي تفرضها على دمشق، وتساؤلات حول إمكانية أن يكون للزيارة أبعاد سياسية قد تفتح الباب أمام سوريا للعودة إلى الحاضنة العربية.

فهل ينهي لبنان أزمته الاقتصادية وما الضريبة السياسية لذلك؟ وما الذي ستجنيه دمشق من مشاركتها في إنجاح حل هندسته واشنطن بينما تشدد الخناق عليها تحت مسمى قانون قيصر؟

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا