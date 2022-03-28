غاز روسيا بالروبل.. هل يصمد اقتصاد أوروبا؟

أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحكومةِ والبنكِ المركزي وشركةِ غازبروم، باتخاذ إجراءات البدء في تسعير وبيع الغاز للدول غير الصديقة بالروبل ابتداء من يوم الخميس المقبل.



في الأثناء أعلن وزراء الطاقة في مجموعة الدول السبع الصناعية رفضهم بالإجماع دفع عقود الغاز الطبيعي بالعملة الروسية، وأعلن وزيرُ الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن بلاده مستعدةٌ لجميع السيناريوهات المتعلقة بوقف إمدادات الغاز الروسي، واعتبر قرار موسكو محاولة لتقسيم الغرب.

هذا وعقدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي صفقة كبيرة للغاز الطبيعي المسال تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تخلص الأوروبيين من التبعية الطاقية لروسيا رغم تشكيك الخبراء بقدرة واشنطن على الوفاء بتعهداتها. إذ بلغت وارادات البلدان الأوروبية من الغاز الروسي خلال العام الماضي نحو 200 مليار متر مكعب.

فهل يتمسك الأوروبيون برفض التعامل بالروبل في ظل تلويح موسكو بقطع الإمدادات؟ وهل واشنطن وبقية الشركاء قادرون على تعويض الغاز الروسي؟