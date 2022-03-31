غاز روسيا بالروبل.. ما خيارات قادة أوروبا؟

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسوما يوضح آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد للدول غير الصديقة بالروبل ،

ويقضي المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد بفتح العملاء من الدول غير الصديقة، حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية.

ووصف بوتين الآلية الجديدة بأنها واضحة وشفافة لمن يرغب في شراء الغاز الروسي

وفق خبراء فإن الخطوة الروسية التي ردا على تجميد الاحتياطيات الروسية في الخارج ستفرض على المستوردين من الدول غير الصديقة التعامل مع البنك المركزي الروسي الخاضع للعقوبات الغربية.

وفي أول تفاعل أوروبي مع المرسوم الروسي أعلن وزيرا الاقتصاد الألماني والفرنسي روبرت هابيك وبرونو لوميير إنهما ملتزمان بالاتفاقيات القائمة مع روسيا بشأن سداد مدفوعات إمدادات الغاز الروسي باليورو فقط، في المقابل قال رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيجر إن بلاده لا تستبعد دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.

فما هي المسارات المتوقعة لمستقبل العلاقات الطاقية بين روسيا والأوربيين؟