غازبروم لأوروبا: البادئ أظلم

ما حقيقة أزمة الغاز التي تكاد تهدد اقتصادات أوروبا بالشتاء القاسي؟

هل المتسبب هو شركة "غازبروم" الروسية التي ترفض استلام توربين الغاز من ألمانيا لاستئناف ضخ الطاقة إلى أوروبا؟ أم أنه رفضُ الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا إعفاء تجهيزات عملاق الطاقة الروسي من العقوبات؟ وما الذي أوصل الوضع في العالم الغربي إلى المؤشرات الاقتصادية الكارثية؟

تفاصيل ودقائق جديدة للتجاذب المستمر بين روسيا والغرب حول إمدادات الغاز تكشفها لكم هذه الحلقة من من برنامج "أبعاد روسية.

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