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رحلة في الذاكرة

عيش، حرية، عدالة اجتماعية... ماذا حققت الثورة المصرية بعد عشر سنوات من قيامها؟

أخبار العالم العربي

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فصل السلطات، استقالية القضاء، حرية التعبير، منافسة سياسية حقيقية، تحديد مدة الرئاسة، فرص متساوية في الحصول على التعليم...

كانت هذه أهم الإصلاحات التي دعا إليها وناضل مع شركائه في الرأي من أجل تحقيقها الدكتور حسام بدرواي وهو في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر ثم كسياسي مستقل ثم بصفته الأمين العام للحزب لبضعة أيام قبيل تنحي الرئيس حسني مبارك. ماذا تحقق اليوم مما كان يناضل من أجله؟ وماذا تحقق بعد عشر سنوات من مطالب الثورة المصرية بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية؟ تأتيكم الأجوبة في هذه الحلقة من برنامجنا.   

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