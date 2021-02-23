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أبعاد روسية

فريق في الجيش الروسي: التلويح الأمريكي باحتمال نشوب حرب نووية وراءه اعتبارات مالية!

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على خلفية الاحتفالات بمناسبة عيد حماة الوطن في روسيا يكثر الحديث عن مغزى تحركات متزايدة لقوات دول الناتو على مقربة من الحدود الروسية براً وجواً وبحراً.

ماذا وراء الطلعات الاستطلاعية الكثيفة للطيران الحربي التابع لسلاح الجوي الأطلسي قرب شبه جزيرة القرم وفي أجواء الشمال الروسي؟ ما الذي سيحدث لو نشب نزاع عسكري بين الدول النووية؟ لماذا لوَّح أميرال أمريكي باحتمال نشوب حرب نووية مع روسيا أو الصين؟ هل يتجه كل من موسكو وبكين نحو حلف دفاعي مشترك؟ ما هو ميزان القوى العالمي العسكري؟

ليس ذلك فحسب، بل أسئلة وقضايا أخرى يطرحها أرتيوم كابشوك على ضيوفه في حلقة جديدة لبرنامج "أبعاد روسية": رئيس مجلس مركز PIR للدراسات الأمنية والاستراتيجية، رئيس مركز الدراسات السياسية والعسكرية بجامعة موسكو الفريق الدكتور يفغيني بوجينسكي والخبير والمعلق العسكري المعروف العقيد المتقاعد فيكتور ليتوفكين

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