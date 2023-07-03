عملية جنين.. هل يسعى نتنياهو للتغطية على مشاكله الداخلية؟

مدينة جنين ومخيمها يجددان الموعد مع الآلة العسكرية الإسرائيلية. فما إن طلع فجر الإثنين حتى بدأ الجيش الإسرائيلي أكبر عملياته في مخيم جنين منذ أكثر من عشرين عاما..

والحصيلة عشرات الضحايا الفلسطينيين بين قتيل وجريح. تقول إسرائيل إنها تريد القضاء على ما تصفه بالإرهاب في جنين، فيما يتوعد الفلسطينيون بمواصلة المقاومة ومفاجئة الجيش الإسرائيلي كما قالوا. وبالتوازي تتعالى المطالب بتدخل أميركي يكبح الآلة العسكرية الإسرائيلية، لكن لا يبدو أن واشنطن تعير هذه المطالب اهتماما. وتبقى الخشية من اتساع دائرة الصراع في حال دخلت غزة على خط المواجهة نصرة للضفة.. اللافت هنا أن كل هذه التطورات حجبت الانتباه عما كان يجري داخل إسرائيل، حيث وصلت حركة الاحتجاج على التعديلات القضائية إلى مطار بن غوريون.. فهل هي صدفة؟ وماذا عن افق العملية العسكرية واحتمال أن يتسع نطاق المواجهة؟

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