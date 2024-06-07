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أبعاد روسية

عُمان في بطرسبورغ.. لقاء الكنوز وتلاقي الحضارات

أخبار العالم

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كيف تتجلى ثقافة سلطنة عُمان وحضارتها المادية والروحانية في أعرق متاحف روسيا؟ ما هي اللقى المتحفية التي تعرض لأول مرة خارج السلطنة لإبهار المتذوق الروسي؟

هل سيترجم إلى اللغة الروسية كتابُ مذكراتٍ لأبنة مؤسس إمبراطورية عمان وزنجبار الثانية في القرن التاسع عشر، وهل ستجد سبيلاً إلى القارئ العماني والعربي مؤلفات لرحالة روس زاروا مسقط وكتبوا عنها في القرون الوسطى؟
حوار المتاحف وتبادل الكنوز ولقاء الثقافات والحضارات.. كل ذلك في حوار أرتيوم كابشوك مع سعادة جمال بن حسن الموسوي، الأمين العام للمتحف الوطني في سلطنة عمان.

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